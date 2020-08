Vercelli: prova a strozzare la mamma e minaccia di morte la vicina

Tenta di strozzare l'anziana mamma e minaccia di morte la vicina. Per questo motivo, nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo che era già in regime di detenzione domiciliare in casa della madre. Stava infatti scontando una condanna per droga.Circa una settimana fa l’uomo si precipita a casa della vicina di casa, amica della mamma, pretendendo che quest’ultima rientrasse immediatamente a casa. Motivo? Non vuole che l’anziana si allontani dalla propria abitazione. Oltre a minacciare di morte la vicina, sferra anche un pugno alla porta d’ingresso dell'abitazione e la danneggia. La proprietaria di casa dà dunque l'allarme alle forze dell’ordine.Gli agenti della Squadra mobile, diretti dal commissario capo Gianluca Tuccillo, scoprono che l’uomo ha anche cercato di strozzare la mamma con le mani e le ha causato lesioni guaribili in 15 giorni. L’uomo, un 55enne vercellese, è stato quindi arrestato e si trova ora nel carcere di Billiemme.