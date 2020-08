Uniti dalla stessa passione, fino alla fine

Leegati da un’amicizia profonda,morti in un incidente aereo mercoledì 26 agosto in Calabria,avevano in comune l’amore per il volo.che i due avevano affrontato insieme.Greppi era un imprenditore agricolo: gestiva la tenuta di famiglia “Riotta” di Bianzè ma viveva a Vercelli. Savio, invece, era un ex dipendente della Banca d’Italia e viveva a Desana; in passato aveva anche lavorato in Provincia, settore Scuola.