'Qualche membro della giunta ha percepito le indennità del Governo?'

"Considerato che la notizia che alcuni parlamentari della Repubblica avrebbero percepitoe dagli enti locali, ha scatenato un intenso dibattito a livello nazionale,, per quanti mesi e per quali importi". Questa l'idai consiglieri di minoranzanella giornata di oggi, venerdì 28 agosto."Secondo alcuni organi di- sottolineano i consiglieri di minoranza - vi sarebbero. Somme destinate a favore dei titolari di partita Iva e lavoratori autonomi, persone che, durante il lockdown, non hanno potuto esercitare la loro attività e non hanno quindi percepito alcun reddito, riscontrando l'azzeramento o la riduzione del loro fatturato".Le indennità di sostegno in favore dei lavoratori sono state introdotte con il decreto "Cura Italia" del 17 marzo e con il decreto "Rilancio" del 19 maggio: ", a seconda dei casi, per coloro che hanno risentito dell'emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19. Noi non dimentichiamo - proseguono i firmatari dell'interrogazione - che lper favorire la ripresa dell’economia e della società, con stanziamenti a fondo perduto per aziende, famiglie e lavoratori e che i, ma vorremmo avere una conferma da parte loro". Una richiesta che però potrà essere esaudita nei prossimi mesi, come impone la legge: "Sappiamo - rimarcano - che ogni forma di queste erogazioni saranno visibili, anche se indirettamente, nel modello 730 personale di ciascun Amministratore che dovrà essere reso pubblico nel corso del 2021,", concludono i consiglieri di minoranza.