Trino: mondo del volontariato in lutto, è morto Rasore

Un altrodel volontariato se n’è andato. E’infatti, aveva 81 anni.Classe 1938,ed è stato moltoper diversi anni. Per parecchio tempo è stato ancheanche nella sede trinese delladove sapeva sempre dare preziosi consigli e fornire risposte esaustive a chi gli si rivolgeva per le pratiche. Rasore è stato un: alla Fidas trinese ha effettuato 129 donazioni ricevendo ben"Se ne sono andati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro Santino Linarello e Giovanni Rasore – ricorda il consigliere comunale Alessandro Portinaro -. Due uomini di quella generazione che ha ricostruito il Paese dopo la guerra. Ho avuto la fortuna di conoscerli entrambi, così diversi l'uno dall'altro, per storia, formazione politica, carattere. Li ho conosciuti quando erano ormai, di fatto, dalla stessa parte della barricata, dopo aver abitato luoghi diversi per tanto tempo, quando il mondo era diviso in blocchi.. E' passato purtroppo parecchio tempo da quando li ho incontrati l'ultima volta e me ne pento. Sono certo che mancheranno a molti".