Vercellesi morti in Calabria: aperta inchiesta su incidente aereo

occorso il 26 agosto all’P.19 marche di registrazione I-CAVL, nel territorio di" ( qui il testo). E' il breve comunicato, pubblicato sul sito dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, sull'che è: Tonino Greppi, di 68 anni, e Roberto Savio, di 66.Secondo una prima sommaria ricostruzione, l'era appena decollato da Sibari e. Dopodiché, nelle campagne di Contarda Murata, e si sarebbe immediatamente incendiato. Per i due piloti vercellesi a bordo non c'è stato nulla da fare.dell'Agenzia nazionaledunqueche cercherà di stabilire quanto accaduto mercoledì.