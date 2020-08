Coronavirus, Vercellese: 20 contagiati nelle ultime 24 ore

Coronavirus:, nelle ultime 24 ore, si sono registrati. Il bollettino, diramato oggi (sabato 29 agosto) alle ore 18 dalla Regione Piemonte, porta infatti il(ieri, venerdì, erano 1506).Il Vercellese, nel mese di agosto, è stato teatro anche di due 'situazioni particolari'.si è verificato aquando una persona, rientrando dalla Repubblica Dominicana, non aveva rispettato la quarantena prevista per i rientri 'extra Unione Europea'. Si era poi presentata all'ospedale Sant’Andrea con une così erano scattate le ricerche di chi era venuto a contatto durante una serata in un locale di Vercelli. Risultato:. Fra i positivi del primo cluster una decina ha presentato una sintomatologia e fra di loro tre hanno poi dovuto fronteggiare un quadro clinico decisamente più grave., fortunatamente,Poi, nei giorni scorsi, è venuto a galla. Nove ragazzi non avevano infatti comunicato, come invece previsto dalle disposizioni regionali, il loro rientro da un Paese – la Croazia, appunto - ritenuto 'pericoloso' visto l’elevato numero di persone positive al SARS-CoV-2. Uno di loro, però, domenica 23 agostoper chiedere un tampone il quale ha dato esito positivo. Così è immediatamente scattato l’allarme e si è messa in moto la macchina delle ricerche che ha individuato i compagni di vacanza:Oggi sono statidi cui 59 asintomatici e, fortunatamente, nessun decesso. Dei 90 casi 24 screening, 54 contatti di caso, 12 con indagine in corso. I casi importati sono 24.ha anche comunicato che i, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.763 (+73) rispetto a ieri),. Altri 493 sono 'in via di guarigione': negativi, cioè, al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.che hanno(sono 99.108), secondo i dati del ministero della Salute. Nel nostro Paese si è anche riscontrato un(contro i 1.462 di ieri) nelle ultime 24 ore., invece, dopo le 9 di ieri (venerdì 28 agosto).