Il Vercellese e l'alto incremento di casi di Coronavirus

Negli ultimi sette giorni ildel Piemonte con il. Fra sabato 29 e domenica 30 agosto si sono registratidi Covid19. Infine, come certificato dalla "mappa regionale" (consultabile qui ), alle 6.49 di oggi (lunedì 31 agosto): soggetti positivi al test che non risultano guariti o in via di guarigione.E' il quadro, dipinto dai numeri, alla fine del mese di agosto che ha anche vistoe da un mini focolaio. Il primo si era verificato a inizio agosto quando una persona, rientrando dalla Repubblica Dominicana, non aveva rispettato la quarantena prevista per i rientri 'extra Unione Europea'. Risultato:. Ilè invece quello deirientrati da una vacanza fra Croazia e Slovenia: sui nove partecipanti,Il report del Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive di Torino, pubblicato nelle scorse ore, evidenzia come la, nel periodo fra il 22 e il 29 agosto,sia per l’aumento percentuale dei positivi rispetto al totale e sia per quanto riguarda i nuovi positivi ogni 10.000 abitanti negli ultimi sette giorni., quello di sabato e quello di domenica, hanno poi certificato 46 nuovi casi:. Si è infatti passati dai 1506 casi (dall'inizio della pandemia) di venerdì agli attuali 1552.Infine nella città di, questa mattina (lunedì 31 agosto) alle 6.49, ci sono: dati più alti solo a Novara (103) e a Torino (213). Entrambe hanno però un maggior numero di abitanti quindi 'in proporzione' la situazione più delicata è nel nostro capoluogo.