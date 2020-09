Coronavirus: 'Tampone nelle Rsa a elevato rischio'

: si è tenuta ieri, lunedì 31 agosto, la prima riunione dell’. "È importante - sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio -maturata nei mesi più acuti dell’viste delicatezze e complessità di un settore che coinvolge idella nostra comunità".Costituito a inizio agosto dalla Regione, rende permanente ilavviato dall’Unità di crisi della Regione. Dovrà favorire ilcon le cabine di regia Rsa a livello provinciale e individuare soluzioni da attivare sui territori insieme al Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive.Oltre ai rappresentanti degli assessorati alla Sanità e al Welfare, ci sono: un rappresentante delle Prefetture, delle associazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori. Non solo. All'Osservatorio lavoreranno anche un esponente dell’Ordine dei medici e dell’Ordine delle professioni infermieristiche. Si riunirà ogni due settimane con la possibilità di essere convocato in qualsiasi momento nel caso ne venisse segnalata la necessità da uno dei suoi componenti.Ha inviato a tutte le residenze socio assistenziali unaper valutare il(basso, medio e alto) delle strutture. I risultati verranno restituiti alle singole Rsa insieme alle attività per ridurre il grado di 'pericolo'. Quelle 'a rischio elevato' saranno soggette a uno. Avviati infine i percorsi di formazione rivolti al personale delle Rsa per contrastare il Coronavirus, implementare l'offerta e migliorare la risposta clinico organizzativa.