Piemonte: oggi primo incontro Osservatorio Rsa

di insediamento, oggi, per l’, costituito ad inizio agosto dalla Regione Piemonte con una apposita delibera di Giunta, che proseguirà e renderà permanente il lavoro di coordinamento avviato a fine marzo dall'Unità di crisi della Regione.L'Osservatorio avrà il compito dida attivare su tutti i territori, in sinergia con il Dirmei, il nuovo Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive.Il presidente della Regione Piemontesottolinea la volontà e l’importanza di, vista la delicatezza e la complessità di un settore che coinvolge i soggetti più fragili della nostra comunità.Oltre ai rappresentanti degli assessorati alla Sanità e al Welfare della Regione Piemonte, fanno parte dell’Osservatorio permanente il Dirmei, un rappresentante delle prefetture, i rappresentanti delle associazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori, accanto a un esponente dell’Ordine dei medici e dell’Ordine delle professioni infermieristiche e di un rappresentante degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali del territorio. In base alle esigenze, potrà essere integrato, inoltre, da rappresentanti delle Asl e dei Comuni. All’incontro di oggi erano presenti anche la Città Metropolitana di Torino e l’Anci Piemonte.L’Osservatorio, con la possibilità di essere convocato in qualsiasi momento nel caso ne venisse segnalata la necessità da uno dei suoi componenti. È stata inoltre inviata dal Dirmei a tutte le residenze socio assistenziali piemontesi una(basso, medio e alto) delle strutture. I risultati verranno restituiti alle singole Rsa insieme alle specifiche attività per ridurre il grado di rischio. Quelle valutate a rischio elevato saranno soggette tempestivamente a uno screening mediante tampone. Sempre dal Dirmei sono stati avviati anche i percorsi di formazione rivolti a tutto il personale delle Rsa per contrastare il virus, implementare l'offerta e migliorare la risposta clinico organizzativa.