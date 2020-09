Coronavirus: salgono a 16 i casi di positività a Trino

Salgono a 16 i positivi al Covid-19 a Trino.Il dato dopo i tamponi di venerdì scorso effettuati dall'Asl Alessandria a una quarantina di persone venute a contatto con alcuni membri delle due famiglie trinesi che hanno registrato 11 casi di positività, avevano portato il dato a quota 13.L'aggiornamento ora porta a 16 persone positive in città: "Le tre nuove positività sono riferite a- spiega il sindaco Daniele Pane - Come le altre 13 persone, anche queste tre stanno bene, non presentano sintomi ed ora effettueranno la quarantena. Quindi rinnovo l'invito ai trinesi a stare tranquilli".Dai tamponi effettuati venerdì scorso dall'Asl di Alessandria erano emerse alcune positività, due delle quali di persone residenti a Trino, e altre a Palazzolo Vercellese. Dei positivi, alcuni riguardano le attività dei ristoranti La Perla di Trino e il Vecchio Ritrovo di Palazzolo."L'Asl sta contattando tutti i clienti dei ristoranti, nel caso di Trino sono quelli de La Perla - sottolinea Pane -Sul portale della Regione Piemonte dedicato all'emergenza Covid-19 risultano 7 casi positivi a Palazzolo Vercellese. A Trino ne risultano 17 ma il dato reale è di 16, una persona infatti è ormai negativizzata.