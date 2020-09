Inaugurato il Centro regionale per la Biologia molecolare

E' stato inaugurato oggi, mercoledì 2 settembre, il nuovo"L’avvio dei due laboratori Covid-19 Arpa e Unipo da 1.000 test al giorno è fondamentale per contribuire ad arrivare ai livelli richiesti di test giornalieri per il contact tracing dei focolai (10.000 test al giorno dai laboratori pubblici più 5.000 dai privati) - commenta l'assessore regionale alla sanità - I due laboratori Covid-19 sono in grado di effettuare un numero pari a 1.000 test ciascuno che, aggiunti ai 6.414 dei laboratori pubblici, consentono di portare a 8.414 la produttività giornaliera dei laboratori del Sistema sanitario regionale".I due nuovi laboratori, insieme con i laboratori privati e i due laboratori Covid-19 in fase di allestimento dovrebbero portare la produzione giornaliera massima di test a circa 11.900 al giorno, pari ad una stima settimanale di 71.400 test "che è significativamente più elevata rispetto al numero massimo di test settimanali effettuati nella Fase 1 nelle settimane successive al picco dell’infezione - prosegue l'assessore - Tale valore, sulla base della stima della produzione in relazione alle piattaforme strumentali fornite, può ancora salire di 800-1000 test al giorno".