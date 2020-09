Varallo: il 'potenziamento' della Casa della Salute

Nei prossimi giorni laavràe grazie all'"sarà più funzionale perché - spiega il presidente della commissione regionale Sanità, Alessandro Stecco - verranno".Le Case della Salute "rappresentano l'articolazione organizzativa dell'assistenza primaria: la sede - si legge nella spiegazione fornita dall'Azienda sanitaria locale di Vercelli - di accesso e dirivolti alla popolazione in un determinato territorio. Sono strutturate come un sistema integrato di servizi chefin dal momento dell’accesso attraverso l’accoglienza, la collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale per fornire una risposta appropriata e capillarmente diffusa sul territorio, ai problemi connessi allee, in generale, al complesso di bisogni di tipo sanitario e socio-sanitario".La Casa della Salute di, avrà anche l’assistenza per lacon la presenza di una persona che, da lunedì 7 settembre, svolgerà questa mansione. "Il lavoro del sindaco di Varallo Eraldo Botta è stato esemplare - continua il consigliere regionale Stecco - e a lui come al neo direttore sanitario Zulian, in carica da un mese, vanno i miei complimenti.che, da un anno, suggerisco alla direzione generale, introducendo una figura di 'facilitazione' per gli utenti che sono in coda per gli sportelli".