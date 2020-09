Dramma Italia: quasi un quinto delle aziende rischia il crac

L’Italia va incontro alladall'Unità fino a oggi. Il nostro Paese deve affrontare anche il, il possibilema si stima una graduale ripresa degli investimenti nel 2021. Sono i punti fondamentali dello studio di ‘The European House - Ambrosetti’ che oggi (venerdì 4 settembre) alzerà il sipario sui lavori del 46esimo forum a Cernobbio., secondo le stime, l’Italia dovrà affrontare una"sempre che - avverte l’analisi - non ci saranno altri lockdown per contrastare il Coronavirus da qui al 31 dicembre".poi"che è anche - aggiunge La Stampa di oggi - il frutto di un ventennio in apnea". Nel tra il 2000 e il 2019 "il tasso di crescita medio italiano è stato pari a 0,4%: un quarto del tasso medio europeo" conferma poi lo studio. Non solo. "(per il terzo anno consecutivo, ndr), con un tasso stimato a 0,3%".La situazione attuale è drammatica: se confermata la tendenza attuale,potrebberonello scenario ottimisticoin quello pessimistico" spiega Ambrosetti. Per ora si prevede il passaggio da un fatturato complessivo di quasi 2.900 miliardi di euro registrati nel 2019 a poco più di 2.250 miliardi a fine anno. Tuttavia. E ancora:(grandi e Pmi),potrebbe essere esposto a. EC’è peròin vista del tradizionale summit del gotha economico-finanziario europeo sul lago di Como: "A partire dalla seconda metà del terzo trimestredi spesa. Un elemento che - anticipa il quotidiano torinese - lascia intendere, al netto di nuove misure di confinamento, che nel corso del prossimo anno le attività economiche torneranno a regime".