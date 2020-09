programmata per il. Lo ha ufficializzato ieri, venerdì 4 settembre, il sindaco di Trino: "Stante la situazione attuale delle positività asintomatiche che riguardano anche la nostra provincia,- ha affermato Pane - Nella testa della gente già per la festa patronale, stessa cosa succederebbe per questo evento che certamente richiamerebbe tante persone da zone anche non vicine alla nostra. Non sarebbe un problema organizzare i controlli, lo abbiamo fatto per San Bartolomeo e hanno funzionato nel modo giusto. Però la "Festa di fine estate" sarebbe stato un evento di alto livello che va vissuto come si deve, e che prevedeva pure un investimento importante. Perciò abbiamo optato per il suo rinvio a data da destinarsi".Cosa avrebbe previsto la festa al borgo di Leri lo ha spiegato sempre il sindaco: "Molto probabilmente avremmo ospitato, artista di fama internazionale. Ma questo appuntamento aveva in programma diospitando le cantine del vicino Monferrato in mezzo alle risaie tipiche della nostra pianura vercellese. Inoltre sarebbe stata l'occasione per far visitare a tanta gente il luogo in cui ha vissuto Camillo Benso conte di Cavour grazie al grande lavoro dell'associazione L.E.R.I. (laboratorio educativo risorgimentale italiano) Cavour guidata dal presidente Roberto Amadèì".Il sindaco ha poi concluso: ", quando ci sarà serenità la riproporremo e vedremo con quali ospiti sarà possibile darle vita".