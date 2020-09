Scuola, sindacati: 'Tutela della salute e sicurezza'

"Ladelle alunne e degli alunni, del personale della scuola e dell’intera collettività rappresentano la priorità assoluta per ogni intervento". Lo hanno dichiaratoal termine dell'incontro organizzato dalla direzione regionale del ministero dell'Istruzione del Piemonte dedicato ai temi di avvio dell’anno scolastico e in particolare alla proposta relativa al finanziamento dell’acquisto di termoscanner per il rilevamento della temperatura corporea agli alunni ed alle alunne di tutte le scuole della regione.- hanno aggiunto i sindacati -ed ogni attenzione rivolta al sistema dell’Istruzione e Formazione è".Nello specifico, le OO.SS., per l’attuazione della proposta della Regione, hanno rilevato difficoltà oggettive nell’applicazione del provvedimento,: numero insufficiente dei collaboratori scolastici presenti in ogni istituto; tutela e sicurezza dei lavoratori; tempistica della rilevazione della temperatura e rallentamento degli ingressi scaglionati; responsabilità legate alle competenze dei lavoratori e rispetto della privacy degli studenti.I sindacati hanno anche ribadito l’osservanza del protocollo nazionale sulla sicurezza e riapertura della scuola del 6 agosto scorso, richiamando il ruolo fondamentale delle famiglie nel patto di corresponsabilità con la scuola. "Proponiamo personale aggiuntivo esterno finanziato con fondi regionali; l'istituzione di figure sanitarie di sistema all’interno delle scuole finanziate dalla Regione; il coinvolgimento tramite accordi della Protezione Civile, della Croce Rossa e di altre associazioni presenti sul territorio per l’attuazione dell’intervento". Hanno inoltre chiesto all’Assessore Regionale Elena Chiorino e al Direttore Regionale Fabrizio Manca di favorire ai tavoli nazionali ogni intervento volto a prevedere la sostituzione del personale assente fin dal primo giorno. L’Assessore Regionale si è impegnata a sostenere e verificare la sostenibilità delle proposte nelle sedi competenti e a convocare a breve le OO.SS.