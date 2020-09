: c'erano anchetra glidalcon i soldi delper il. Ilafferma: "abbiamogliper venire incontro alledei nostriin difficoltà. Chi lancialo faperpoliticamente".Nelleera, poi èuna: quella di, uscitadai cassetti del municipio edal quotidiano. Nel documentoche tra glidestinati alle persone colpite dal Coronavirus, neldell', ci sonodidi"Lahasolo lodi denaro. A, come da norma, sono stati gli" afferma, che tuttavia. "Ilè uno deglidi base citati nelledel. In paese ci sono inoltreche seguono, per ragioni di salute o di religione"., ricorda il sindaco, gliai bisognosi vengonoregolarmente. "sono statiperdi. Se avessimo acquistatoin scatola," rilancia il primo cittadino.Faccenda chiusa, dunque? No, perché c'è anche un, facendoall', scrive chedellata girando nelledella, creandotra idel partito di Matteo Salvini. Ildiffondendo una brevearrivata ieri, venerdì 4 settembre, dal. "Ladel nostro gruppo nei confronti della collega è" si legge tra l'altro nel testo."Se laa qualche, allorache- afferma quindi Rosetta - A quanto pare stanno cercando maldestramente di provocarmi".Il sindacopoidiallao airiguardo a tale questione. "Sono convinta di aver fatto il meglio per il mio paese" ribadisce Rosetta, che adnel suo intervento ha chiamato sia gli altridella suachel'"Ora speriamo di trascorrere un autunno più sereno" termina il sindaco. Il riferimento è anche alche ha colpito il municipio poche settimane fa, con l'del(deciso dalla stessa Rosetta), lee la(che tuttavia rimane in amministrazione). "Non è ungrave e lo abbiamo" afferma il sindaco,all'secondo cui questi fatti avrebbero unappunto con il