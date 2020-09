Coronavirus: i tre possibili scenari per dicembre 2020

: secondo gli esperti dell'(Ihme) di Washingtonche potranno arrivare a 30.000 al giorno nel mondo.Il, rilanciato da Adnkronos (leggi qui ), evidenzia pure che quasi 770.000 persone nel mondo potranno essere salvate con l'uso di mascherine e il rispetto del distanziamento. L’, secondo le proiezioni,. "Siamo di fronte alla prospettiva di un dicembre mortale, soprattutto in Europa, Asia centrale e Stati Uniti. Ma la scienza - ha affermato il direttore dell'Ihme, Christopher Murray - è chiara e le prove inconfutabili:per aiutare a prevenire la trasmissione del virus ".L'Istituto ha elaborato: uno '' in cui l'utilizzo delle mascherine rimane ai tassi attuali e i governi continuano ad allentare i requisiti di distanziamento, che porterebbe a 4 milioni di morti totali entro la fine dell'anno; uno '' con 2 milioni di morti totali se l'uso della mascherina sarà quasi universale e i governi imporranno requisiti di distanziamento quando il tasso di mortalità giornaliero supera 8 casi per milione; e uno scenario '' che presuppone misure invariate e un totale di circa 2,8 milioni di morti.e - spiegano i ricercatori nel report - se questa correlazione continua a essere valida, i Paesi del Nord possono prevedere più casi nel tardo autunno e nei mesi invernali". Per questi motivi gli studiosi avvertono: ", nell’emisfero settentrionale,con l'avvicinarsi dell'inverno poiché il, come la polmonite,". Nel più probabile degli scenari dell'Ihme, le nazioni con più morti totali pro capite sarebbero le Isole Vergini americane, i Paesi Bassi e la Spagna. "Questo scenario - riporta anche l’Adnkrons - prevede 959.685 decessi totali entro il 1 gennaio nella regione delle Americhe, 667.811 nella regione europea, 79.583 nella regione africana, 168.711 nella regione del Mediterraneo orientale, 738.427 nella regione del sud-est asiatico e 191.598 nella regione del Pacifico occidentale".