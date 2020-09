Coronavirus, l'allarme degli anestesisti: 'Casi gravi come a marzo'

: in Italia ci sono 133 persone in terapia intensiva. Nelle scorse ore, poi, inè stato nuovamente sfondato il. E ancora c’è l’: ", il virus non è meno aggressivo". Infine il presidente della commissione regionale Sanità,, ricorda: ""., nel nostro Paese, sono stati registratie 7 decessi come riportato dal quotidiano report della Protezione civile.: sono stati 76.856,. Il dato che fa 'preoccupare' l’Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani) sono i 133 pazienti attualmente in terapia intensiva. "e così anche il numero di persone ricoverate per Covid in terapia intensiva con un'età media più bassa - spiega Alessandro Vergallo, presidente nazionale di Aaroi-Emac - E. Per fortuna siamo lontani dal livello di allarme rosso dei mesi primaverili grazie al contenimento sociale". Il presidente evidenzia poi che come "anestesisti non siamo serenissimi sull'impatto di una eventuale seconda ondata ma. Ad esempio - dettaglia - la capacità ora di riuscire a fare una diagnosi più precoce, una maggiore conoscenza su dove colpisce il virus e sulle strategie terapeutiche da adottare. Ci dà fiducia anche il fatto che nelle regioni più colpite le terapie intensive abbiano retto”. I numeri più contenuti derivano dal fatto che isono, in questa, piùe molto spesso"Se il virus circolerà troppo,e nessuno può escludere di rivedere anche molti ricoverati più avanti - dice il presidente della commissione regionale Sanità, Alessandro Stecco, che riprende quanto già espresso a metà agosto - Mi spiace ma devo ripeterlo: serve massima attenzione sia delle istituzioni che da parte dei cittadini e in particolare i giovani a partire dai luoghi di ritrovo e assembramento.".Nelle ultime ore, poi,. "per le fasce a rischio. Obiettivo - rivela La Stampa in edicola oggi (lunedì 7 settembre, ndr) - raggiungere la massima copertura possibile". Nella nostra regione, dovedella campagna di vaccinazione, si comincia a 'pressare' i fornitori peralle Aziende sanitarie locali e ai dottori di base. "e iper altre malattieper il vaccino anti pneumococco e antinfluenzale sia perché si muore purtroppo anche per queste cause sia - conclude Stecco -".