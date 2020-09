Il presidente del Consiglio 'congela' la riapertura degli stadi

"Per quanto mi riguarda, così come a manifestazioni dove l'assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita,".Sonopronunciate, durante la festa de Il Fatto Quotidiano, dal, Giuseppe Conte. Non solo. Dalla, nelle ultime ore, sono arrivati segnali all'insegna della. Con la riapertura in sicurezza delle scuole (a oggi la vera priorità delle autorità politiche e sanitarie, ndr) non ci sono ancora le condizioni per venire incontro alle richieste soprattutto dei club di Serie A. La conferma 'ufficiale' è stata data dal, Maurizio Brusaferro, al Corriere della Sera.Nei giorni scorsi. In queste ore: "I raduni di massa sono considerati al mondo come il massimo livello di rischio che non è legato solo all’evento. Ci sono una serie di problemi nel gestire l’ingresso e l’uscita delle persone. Il Comitato tecnico-scientifico ritiene - si legge nella nota - che allo stato attuale non ci siano le premesse per eventi con spettatori e".Domenica sera, ai microfoni della Rai,: "La ripartenza della scuola sarà un test importante per tutto il paese:. Nel frattempo - ha detto Vincenzo Spadafora - spero che venga consentito l'accesso di un migliaio di spettatori, come a concerti e teatro. Io ci sto lavorando".