Scuola: mancano insegnanti e banchi monoposto

- graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami nell’ordine temporale dei bandi

- graduatorie dei concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine dei bandi

- graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei bandi

ma la scuola deve ancora fare i conti con le 'cattedre vuote': "dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, alla fine" dicono i sindacati. Secondo i dati più aggiornati della Cisl scuola, riportati da La Stampa in edicola oggi (martedì 8 settembre), in Sardegna sono rimasti vuoti quasi 8 su 10 posti disponibili e in Piemonte e Veneto ancora di più.".Le assunzioni possono essere fatte sui posti che non sono stati coperti nella fase delle immissioni in ruolo 'tradizionali' per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali della regione o nelle Gae della provincia. "Sono disposte - ricorda il sito orrizontescuola.it - rispettando la ripartizione al 50% tra graduatorie dei concorsi e Gae". Per le graduatorie sarà seguito questo ordine:"Se si rifiuta una nomina in ruolo da call veloce - ricorda ancora il portale - si resta inseriti nelle graduatorie finalizzate alle immissioni in ruolo nella regione o nella provincia di provenienza"."Il bando messo in piedi online per cercare di trovare insegnanti disponibili a trasferirsi in Lombardia è stato un fiasco assoluto" ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala. La Gilda insegnanti ha comunicato poi i seguenti dati: in Piemonte sono arrivate 30 domande, in Calabria 16 domande, in Molise 7, in Toscana 50, in Puglia 26 e in Friuli 8. "I primi dati ufficiali sulla call veloce parlano di un flop che, complice anche il blocco quinquennale, supera di gran lunga le più pessimistiche previsioni e lasciano presagire un numero di richieste nettamente al di sotto delle attese e risibile se - dichiara il coordinatore nazionale, Rino Di Meglio - paragonato alle 60.000 cattedre non assegnate sulle 84.000 previste. Il numero di posti vacanti che resteranno scoperti sarà esorbitante, facendo schizzare le supplenze a quota oltre 200.000".Stando alle parole del commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, un terzo dei ‘monoposto’ verranno consegnati entro la fine di settembre alle scuole. "Sono già arrivati invece una buona parte dei banchi monoposto ma tradizionali e senza rotelle ordinati - dettaglia La Stampa di oggi dagli enti locali con i fondi messi a disposizione dal governo o da altri fondi".