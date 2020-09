Tredici milioni di lavoratori aspettano un nuovo contratto

Più di 1. "Mai in passato si era registrato un dato simile" dice il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Tiziano Treu. Nel dettaglio: "e - dettaglia La Stampa in edicola oggi (martedì 8 settembre, ndr) -aspettano il rinnovo".Pubblicato nei giorni scorsi, evidenzia come i settori più 'interessati' sono l’agricoltura, il florovivaismo, la fioricoltura, la chimica, la meccanica, il tessile, la moda, commercio e agenti di commercio, i lavoratori dello spettacolo, trasporto e logistica, i marittimi e il comparto sanità. A metà anno il 61,6% dei contratti collettivi nazionali risultava scaduto. "Gli accordi - si legge nell’inchiesta del quotidiano torinese - in attesa di rinnovo sono infatti 576 su 935: nei primi 6 mesi del 2020 ne sono scaduti 51, 16 nel solo mese di giugno, mentre altri 60 andranno a scadenza entro fine anno".L’Istituto nazionale di statistica fa sapere che il tempo medio di attesa di rinnovo lo scorso giugno era pari a 16,6 mesi contro i 15,8 del 2019. L'attesa media calcolata sul totale di tutti i dipendenti è più che raddoppiata: 13,7 mesi contro 6,6. Poi i casi limite come la sanità privata dove è scaduto da 12 anni.