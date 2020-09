Vaccino antinfluenzale e test sierologici anche in farmacia

. È l’. Obiettivo? Consentire anche alle categorie non protette di acquistare l'antidoto contro l’influenza. Motivo?che rischiano di essere presi d'assalto da pazienti con il dubbio di aver preso il Coronavirus anziché il consueto virus stagionale.Come riportano i quotidiani nazionali di oggi (mercoledì 9 settembre) sarà ratificato domani dalla Conferenza delle regioni. Prevede dicontro l'influenza si sono vaccinati circa 10.000.000 di italiani, ilbenminimodel 75% come ha recentemente ricordato anche la Regione Piemonte. Nelle scorse settimane il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’alla. Non solo. Viene anche raccomandata la somministrazione a bambini e pazienti fragili. Per questi motivi, secondo le recenti stime,. Totale? Più o meno 15.000.000 milioni di dosi da iniettare.È della Diasorin ed è statodalla ''. A quanto si apprende potrebbe essere seguita a ruota da un analogo via libera del ministero della Salute. Si chiama 'Simplexa' e permette "di differenziare l'infezione da Coronavirus da quella derivante dall'influenza di tipo A e B e dal virus respiratorio sinciziale".