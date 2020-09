Scuola: si dovrà segnare la temperatura sul diario

In Piemonte l, o su appositi moduli, l. Questa una delle novità anticipate dal presidente della Regionein vista dell'apertura delle scuole. "Un bimbo a scuola con la febbre, avremmo preferito che a misurarla fosse la scuola ma ci è stato detto che non si può - afferma Cirio - Per questo adottiamo un'ordinanza chesul diario o con apposito modulo. Qualora ciò non avvenisse, dovrà misurarla la scuola".La responsabilità data in capo alle famiglie di misurare la temperatura. Il, con l'ordinanza che oggi firmerà il governatore Cirio,. Il documento, come primo step, "raccomanderà" comunque alle scuole di misurare la temperatura prima dell'ingresso. Se la scuola non è nelle condizioni di farlo allora scatta l'obbligo per le famiglie di autocertificazione della rilevazione della temperatura. Se lo studente si presenta senza autocertificazione, la scuola avrà l'obbligo di misurare la febbre.Cirio ha anche confermato l’avvio dell’anno scolastico: «. Il fatto che altre Regioni stiano facendo scelte differenti significa che il nostro territorio ha lavorato bene - evidenzia il presidente - Sindaci, presidenti di Provincia e dirigenti scolastici non hanno mai smesso di lavorare per rimodellare la scuola.».