Vercelli: rubano il portafogli ad anziani e ne 'svuotano' il conto corrente

Rubano il portafogli di anziani poi ne prosciugano il conto corrente. Si tratta di un uomo di 57 anni e di una donna di 39, residenti in provincia di Biella, arrestati dagli agenti della Squadra Mobile diretti dal commissario capo Gianluca Tuccillo. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.Le indagini iniziano dopo le denunce di alcune signore ultraottantenni che, nei mesi scorsi, hanno subito, all’interno di supermercati, il furto dei portafogli. All’interno, oltre al denaro contante, c’erano pure i bancomat e i codici scritti su un pezzo di carta. Per questo la coppia di malviventi è riuscita a effettuare anche alcuni prelievi dai conti correnti.Dopo l’arresto in flagranza, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere.