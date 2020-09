Piemonte: 'Tamponi rapidi agli studenti e più vaccini'

Postazioni specifiche per tamponi rapidi agli studenti,e maggiore attenzione per il personale dei mezzi pubblici.È quello che è emerso dalla riunione della. "In vista della ripresa delle scuole, saranno previsti degli hot-spot senza prenotazione o con modalità 'drive in' pnello stesso modo in cui è avvenuto con i rientranti dall’estero - afferma Stecco - Per quanto riguarda i mesi autunnali e invernali,".