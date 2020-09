Piemonte, Scuola: è scontro sulla misurazione della febbre

A meno di 72 ore dall’inizio del nuovo anno scolastico è. Al centro del 'fuoco incrociato' c’è l’con la quale viene imposto alledie alleIlla definisce una". Non solo. Fabrizio Manca sottolinea che, seguendo questa strada, la Regione dimostra di non avere fiducia né di credere nelle famiglie a cui lo Stato affida il compito di misurare la temperatura ai figli. Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, non ha invece dubbi: ". Noi - ha poi aggiunto - vogliamo essere sicuri che i bambini, quando entrano in istituto, abbiano una certificazione che attesti la mancanza di febbre".