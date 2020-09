Piemonte: definite le linee guida per la gestione degli oratori

Sono stati approvati dalla Giunta regionaleL'obiettivo è conciliare, nell’attuale fase di emergenza, “le opportunità di socialità, formazione religiosa e umana nonché di giocodi chi frequenta queste strutture e delle loro famiglie”.Gli oratori possono essere attivati in strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità eper le attività all’interno e all’esterno e sufficienti servizi igienici.In caso di spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con frequente ricambio di aria., da destinare al triage ed alle operazioni di vestizione/svestizione, e deve essere predisposta idonea segnaletica e/o affissione di materiale informativo educativo sulle indicazioni igienico-comportamentali.Ogni gestore della struttura, tenendo conto degli ambienti a disposizione, sia interni sia esterni, e del numero di operatori di cui dispone, deve valutare il numero dei minori che è in grado di accogliere ogni giorno:Le attività vanno pianificate in piccoli gruppi, prestando attenzione a non variarne la composizione e ad evitare possibili contatti tra gruppi diversi.e vanno favorite il più possibile le attività all’aperto.Bambini con più di 6 anni e ragazzi devono mettere la mascherina tranne che nei momenti di attività ludico-motoria, durante i quali va comunque sempre assicurato e mantenuto il distanziamento.La strutturazione del personale deve prevedere:, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 18 anni e con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori;in numero adeguato,anche coadiuvati da animatori di 16/17 anni opportunamente formati. Il rapporto deve essere diE’ possibile fruire dei corsi on line erogati dall’Istituto Superiore di Sanità.. Altre disposizioni riguardano: la sanificazione o pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti prima dell’apertura della struttura, la disponibilità di soluzioni/gel, la fornitura di tutti i dispositivi di protezione previsti per gli operatori.