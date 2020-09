Piemonte - Scuola, l'ira dei sindacati: 'Avviate azioni legali'

a fianco delle tradizionali forme di protesta. Stiamo monitorando con le nostre rappresentanze ogni scuola perché tutto proceda". Nel primo giorno di scuola: "Si riparte con unin un momento in cui avremmo bisogno di stabilità e certezze. Non occorrono altri imprevisti con i più basilari diritti del lavoro del personale precario subordinati agli errori di sistema e - aggiungono i sindacati nella lettera diffusa nelle scorse ore - la prospettiva di nominare personale con titoli errati e da sostituire, in una girandola di supplenze in classe.".Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda snocciolano poi i numeri per fotografare l’attuale: ". Era possibile - ricordano nella nota stampa - attivare 8.908 contratti, ne sono stati assunti tra i 1500 e i 1600 per l’esaurimento delle graduatorie concorsuali.: su 2.172 posti liberi sono state autorizzate meno della metà delle assunzioni in ruolo (1.041)". Dopodiché i sindacati affrontano il capitolo della '': "(su più di 2.000 posti possibili). Arriveremo a 15.000 supplenti docenti e a più di 3.000 supplenze Ata senza contare - rimarcano - i così detti ‘posti Covid’".Per questi motivi secondo Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda "attraverso il concorso straordinario, buttando al macero un accordo tra il Ministro precedente e le Ooss. Si è pensato più ai banchi che al personale docente ed Ata., formato di personale che, conta 2.932 docenti e 2.709 Ata. Nonostante l’autorizzazione di oltre 2.000 posti in deroga mancano - rivelano i sindacati nella lettera del 14 settembre - collaboratori nelle scuole per garantire sorveglianza, sicurezza e pulizia”., Alberto Cirio: "Non avevamo bisogno della scenografica rappresentazione della questione della misurazione della temperatura degli allievi, da fare secondo un modello ‘originale doc Piemonte’ rispetto alle indicazioni nazionali e a tutto il Paese mentre si riapre la scuola con centinaia di collaboratori scolastici mancanti già per la semplice sorveglianza.- concludono Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda -da parte delle famiglie.".