Scontro sui vaccini: il Piemonte 'cede' 16.000 dosi

L’accordo, siglato nelle scorse ore, è figlio di una lunga econ lo Stato. Si fonda anche su: il rimborso per la quota preventivata alla quale rinunceranno; la garanzia di ricevere comunque il quantitativo necessario per anziani, categorie a rischio, donne in gravidanza, addetti ai servizi essenziali e per i bambini fra i sei mesi e i sei anni; contare sulla sponda del ministero e dell'Agenzia italiana del farmaco per velocizzare le consegne da parte dei fornitori., che come La Sesia aveva anticipato già lo scorso giugno,, rispetto alle 750.000 dello scorso anno,Per il presidente dell’Ordine dei medici di Vercelli, Piergiorgio Fossale,, che comunque non viene né intaccato né modificato dal recente accordo siglato con lo Stato, "ricorda subito che "quando i pazienti potevano venire in studio liberamente e stare in sala d’aspetto in attesa del proprio turno. Il problema - ha rimarcato in una recente intervista con La Sesia - è e sarà organizzativo.".. "I pazienti cardiopatici e pneumopatici possono vaccinarsi dal medico di famiglia, gli altri pazienti patologici no - spiega il dottor Diego Pavesio, medico di base, in una intervista -. I diabetici devono andare dal dottore per la richiesta motivata, poi andare all'Ufficio di Igiene per la prenotazione e infine all'Asl. Tre passaggi per ottenere un vaccino utilissimo in tempi di Covid che potrebbe, come per cardiopatici e pneumopatici, ridursi al solo accesso dal medico di base nella stessa seduta dell'antinfluenzale".