Coronavirus, Oms: 'Aumenteranno i morti in Europa'

".A parlare è il direttore per il vecchio continente dell', Hans Kluge. I decessi aumenteranno a causa dell'attuale incremento dei casi di contagio. In Europa "nella regione" gli ha fatto eco il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Fortunatamente - ha aggiunto - il numero dei morti sembra rimanere a un livello relativamente basso per il momento".Nei giorni scorsi, poi,(Ihme) di Washington ha pubblicato unsecondo il quale, secondo le proiezioni,. "Siamo di fronte alla prospettiva di un dicembre mortale, soprattutto in Europa, Asia centrale e Stati Uniti. Ma la scienza - ha affermato il direttore dell'Ihme, Christopher Murray - è chiara e le prove inconfutabili:sono fondamentali per aiutare a prevenire la trasmissione del virus ".L'Istituto ha elaborato: uno '' in cui l'utilizzo delle mascherine rimane ai tassi attuali e i governi continuano ad allentare i requisiti di distanziamento, che porterebbe a quattro milioni di morti totali entro la fine dell'anno; uno '' con due milioni di morti totali se l'uso della mascherina sarà quasi universale e i governi imporranno requisiti di distanziamento quando il tasso di mortalità giornaliero supera 8 casi per milione; e uno scenario '' che presuppone misure invariate e un totale di circa 2,8 milioni di morti.