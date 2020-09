Presentati i due nuovi comandanti dei carabinieri

Sonoi nuovi comandanti della compagnia dei carabinieri di. I due nuovi arrivi sono stati presentati questa mattina, martedì 15 settembre, alla caserma Gunu Gadu alla presenza del comandante provincialee del tenente colonnello, comandante del reparto Operativo.Il tenente colonnello, che ha preso il posto del comandante Giacomo Mazzeo, trasferitosi a Siracusa, è torinese di 52 anni: arriva dal Primo Reggimento carabinieri Piemonte. È stato comandante del nucleo di Alessandria e poi, successivamente, ha lavorato alla scuola carabinieri di Torino. "Pur essendo piemontese non conosco bene Vercelli - ha affermato - In questi giorni dal mio arrivo ho notato una città piacevole e che mi pare sicura. Il nostro compito è quello di mantenere questa sicurezza, tenendo alta l'attenzione".Il capitano, invece, che ha sostituito il comandante Mario Barisonzi, passato ad Asti, è romana e ha 30 anni: ha svolto l'accademia a Modena dal 2010 al 2012. La prima esperienza è stata quella di comandante di plotone e insegnante alla scuola per allievi carabinieri di Reggio Calabria. Recentemente, invece, è stata comandante del nucleo operativo di Pavia. "Appena arrivata ho girato tutta la Valsesia per conoscerla. Mi è sembrato un territorio tranquillo, e faremo di tutto per svolgere al meglio il nostro lavoro", ha commentato."Siamo contenti di- ha evidenziato- Hanno due storie diverse ma siamo convinti che potranno lavorare con serietà e serenità sul territorio. Nei giorni scorsi li abbiamo presentati al".