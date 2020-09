Piemonte, il 'blitz' sull'aborto scatena le proteste

". E' l'annuncio delladellache ha posizionato il governo del Piemonte. La proposta arriva dell’assessore agli Affari legali, Maurizio Marrone.dell’esponente di Fratelli d’Italiaalle linee guida del ministero della SaluteNel 'mirino' di Marrone ci sarebbero le intenzioni del. Intenzioni che erano state anticipate dallo stesso Roberto Speranza, nelle scorse settimane, con un tweet: "Le nuove linee guida, basate sull'evidenza scientifica,. È un passo avanti importante nel pieno rispetto nella 194 che è e resta una legge di civiltà".per provare a fermare "l'offensiva del governo giallorosso". Come? ", la norma autorizza il ricorso alla pillola in regime ambulatoriale, quindi anche presso i, come prevede la legge 194,dove attuare direttamente l'interruzione di gravidanza". Marrone vuole quindie avviare una collaborazione con le realtà pro vita per sostenere le madri che decidono di proseguire la gravidanza.A quanto si apprende, la proposta ha suscitato. "" sarebbero state le parole dial ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. L'assessore alla Sanità,, ha dichiarato: ". L'assessore agli Affari legali sta verificando eventuali profili di illegittimità del provvedimento del ministero. Ma l'argomento non è ancora approdato al tavolo della giunta, né è stato oggetto di valutazioni etiche da parte mia".