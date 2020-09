Coronavirus, Piemonte: primi contagi scoperti a scuola

. La notizia viene rilanciata, in queste ore, da La Repubblica. Al momentoin cui sono stati emersi i positivi al Covid19. "Il dato - spiega la Regione - comprende sia gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato dell'opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test"."Questi casi dimostrano che– interviene l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi – L'ho detto anche durante la riunione per fare il punto sui primi tre giorni: la scuola ha dimostrato più responsabilità dei suoi vertici". Il riferimento di Icardi è rivolto all'impugnativa dei ministri Roberto Speranza e Lucia Azzolina contro l'ordinanza del governatore, Alberto Cirio, che impone la misurazione della febbre anche a scuola.Proprio su questo capitolo, Cirio ha fatto sapere che ". Sono contenute in questo documento elaborato con il supporto del professor Barosio e dell’avvocatura della Regione. Difendiamo - ha scritto Cirio sulla sua pagina di Facebook - la nostra decisione perché è di buonsenso e perché, introducendo un controllo in più, punta a tutelare maggiormente la salute dei bambini e di ogni cittadino del Piemonte.".