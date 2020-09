Covid, consulenti del lavoro lasciati soli

"Il governo non può lasciare al proprio destino i, dimenticati nonostante il fondamentale lavoro che hanno svolto durante il periodo del lockdown, per gestire la Cassa integrazione in deroga, e che ancora oggi stanno svolgendo. Professionisti ai quali non solo non è stato riconosciuto alcun bonus, ma è stata anche negata loro la possibilità di ottenere una moratoria per i versamenti previdenziali. Un provvedimento che avrebbe consentito a migliaia di consulenti di tirare quantomeno un sospiro di sollievo in un momento molto critico e che ora rischia di avere gravi ripercussioni".E’ netta la solidarietà dell’aldel Piemonte nei confronti dell’Associazione Nazionaledel Lavoro. I professionisti hanno infatti espresso forte disappunto per la mancata approvazione da parte dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia delle delibere, approvate il 23 aprile dall’assemblea dei delegati dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei Consulenti del Lavoro, con la rideterminazione delleper gli iscritti. Una misura straordinaria, assunta con senso di responsabilità in pieno lockdown, per far respirare i professionisti alle prese con aziende in profonda difficoltà."Una situazione, quella dei Consulenti del Lavoro, per certi versi paradossale alla luce dei provvedimenti avventati adottati dal governo in tema di contributi erogati in modo indiscriminato dal maggiore ente di previdenza pubblica quale è l’Inps - sostengono dalla Regione - Pare difficile comprendere come ci possano essere impatti negativi insostenibili per la finanza pubblica a seguito del ridimensionamento temporaneo della contribuzione verso un ente, come l’Enpacl (la cassa di previdenza dei Consulenti del lavoro) che negli ultimi anni non solo ha registrato un costante miglioramento dei sui saldi pensionistici, ma che ha potuto sempre dimostrare di avere una sostenibilità superiore ai 50 anni prevista dalla riforma Fornero".I professionisti lamentano che mentre il governo ha autorizzato l’erogazione a pioggia di svariati miliardi, la delibera non accolta dai Ministeri avrebbe visto per un periodo molto limitato una diminuzione di entrate pari a 80 milioni, a fronte di un patrimonio che supera il miliardo.Per l’esponente della giunta regionale “le conseguenze dei pregiudizi del governo nei confronti delle libere professioni ordinistiche si ripercuoteranno principalmente sui giovani, che, stretti fra la perdita di entrate e l’assenza di aiuti da parte dallo Stato, rischieranno di non riuscire a mantenere le proprie attività, vedendosi costretti nel medio e breve periodo a cercare occupazioni alternative, sacrificando così anni di studio e accantonando gli ideali di autonomia della professione liberale". L’assessore ha quindi confermato la sua massima disponibilità a sostenere le istanze dei Consulenti del lavoro, affinché venga ristabilito il rispetto per il servizio reso a favore della società e delle istituzioni, da parte di tuta la categoria.