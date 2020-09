Agricoltura: 900 milioni alle aziende

L’Assessorato all’della Regione Piemonte, tramite Arpea, ha liquidato nel mese di settembre oltreattraverso i fondi Feasr del Programma di sviluppo rurale 2014-2020., assegnati dall’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, hanno interessato complessivamente circaagricole su tutto il territorio piemontese, che avevano presentato domanda di finanziamento sui bandi 2019 sulle misure del Psr 2014-2020.I contributi riguardano le misure del Psr per il ripristino dei danni derivanti da calamità naturali, per interventi agroambientali e investimenti in agricoltura biologica, per l’indennità compensativa per le aziende agricole di montagna, investimenti per migliorare la competitività sul mercato globale, per la creazione e sviluppo delle aziende, per lo sviluppo delle aree forestali, per l’adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il sostegno alla cooperazione tra soggetti della filiera agroalimentare, lo sviluppo locale in territori più marginali del Piemonte (progetti Leader).Per l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte "si tratta di un ulteriore tranche di contributi che va ad aggiungersi alle continue liquidazioni che sono state effettuate in modo costante dall’assessorato all’Agricoltura e da Arpea durante il 2020, compresi i mesi estivi, per garantire alle aziende agricole piemontesi la liquidità necessaria per proseguire nelle attività".