Piemonte: presentati gli interventi sul sociale 2021-2023

Sono i cardini su cui poggia ilin materia di Politiche sociali, illustrati dall’assessore regionale al Welfare Chiara Caucino alla quarta Commissione.“Sulla lotta alla povertà - ha sottolineato l’assessore - l’istituzione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza hanno comportato per la Regione una serie di adempimenti per permetterne un’agevole attuazione e un’omogenea diffusione sul territorio piemontese. Spicca, tra questi,che raggruppano i cinquanta enti gestori delle funzioni socio assistenziali, migliorandone le performance. Gli obiettivi per il prossimo triennio prevedono, tra l’altro,interventi per i senza fissa dimora e sostegni all’imprenditoria sociale presenti sul territorio”.Suglil'assessore ha ribadito che “una delle priorità è uniformare la normativa regionale a quella statale per accedere alle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza e dare continuità e stabilità a progetti in atto,”.Per quanto riguarda gli interventi per la genitorialitàe sono previste occasioni di formazione e di aggiornamento per gli operatori dei servizi sociali. Grazie all’approvazione del Piano famiglia 2020, inoltre, viene promosso il sostegno alle famiglie adottive di minori con handicap”, ha proseguito Caucino.Infine, circa l’impiego dei fondi strutturali europei, “grazie al programma We.Ca.Re.e di miglioramento della governance locale che permette una miglior sinergia tra settore pubblico e Terzo settore”.