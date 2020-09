Vercelli, Poste: 19.000 cittadini hanno attivato lo Spid

Sono(otto milioni in Italia)(Spid) tramite Poste Italiane, scegliendo un’unica modalità di autenticazione per accedere ai servizi delle diverse amministrazioni. Il servizio di digitale Spid, infatti, permette a tutti i cittadini di accedere ai siti della pubblica amministrazione e ai servizi dei fornitori che hanno aderito a Spid.Poste Italiane è tra gli Identity Provider che forniscono agli italiani l’identità digitale Spid.Il mese di luglio, in particolare, ha fatto registrare un record per Poste Italiane, che ha attivato oltre 1 milione di identità digitali Spid,confermando il ruolo primario dell’Azienda nel processo di digitalizzazione del Paese.