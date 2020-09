L'illustratore ciglianese Gabriele Pino ancora su Rai Gulp

: dal'torna incon il programmaTelevisori sintonizzati dalle 14,40 alle 16,10 su: il ciglianese,anni, è di nuovo parte della 'banda' cheglia imparare egli. Il programma aveva esordito la scorsa primavera a seguito dello stop alle attività didattiche.Ora tornerà in diretta sempre del centro di produzione Rai di Torino e sempre con la presenza in studio di Pino. Ildell'sarà quello dilea cura di insegnanti e divulgatori: una sorta di, come li aveva definiti lui stesso.Le novità della seconda stagione saranno l'orario (spostato al pomeriggio per non sovrapporsi con le lezioni scuola) e la possibilità per i ragazzi di interagire inviando domande o anche compiti difficili da risolvere. Il conduttore Mario Acampa si occuperà di inoltrare le richieste agli ospiti che interverranno durante la trasmissione.