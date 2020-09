Giornata per il cuore, il patrocinio della Regione Piemonte

Palazzo Lascaris si illuminerà di rosso per la Giornata mondiale contro le malattie cardiovascolari.Martedì 29 settembre ricorre la Giornata mondiale per il cuore, una campagna che coinvolge individui, famiglie, comunità e governi nella lotta contro le patologie cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di morte sul pianeta.Il presidente del Consiglio regionale ha spiegato che l’ente ha deciso di patrocinare l’iniziativa in Piemonte in quanto le sue finalità corrispondono al più ampio programma di promozione della salute pubblica che l’Assemblea legislativa piemontese continua a sostenere, con l’intenzione di sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione delle patologie e sul contributo che ciascuno può dare alla salvaguardia della salute di tutti.