Covid: nessun contagio oggi a Vercelli

Emergenza Coronavirus. Giornata senza contagi, quella di oggi, giovedì 1°ottobre, nel Vercellese. Rispetto a ieri si registrano anche due pazienti guariti e nessun decesso. In Regione, nella giornata odierna, ci sono stati 110 positivi di cui 83 asintomatici. Invariato, 12, il numero dei ricoverati in terapia intensiva.Un decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione,nessuno verificatosi oggi. La Regione ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid. Il totale è quindi di 4165 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 682 Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401Cuneo, 379 Novara, 1840 Torino, 225 (+0 rispetto a ieri) Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.Sono 35.512 (+110 casi rispetto a ieri, di cui 83 asintomatici. Dei 110 casi, 34 screening. 52 contatti di caso, 24 con indagine in corso. I casi importati sono 8 su 110) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4395 Alessandria, 1985 Asti, 1126 Biella, 3482 Cuneo, 3361 Novara, 17.744 Torino, 1675 (+0) Vercelli, 1219 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 299 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (+0). I ricoverati non in terapia intensiva sono203(+7).I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 28.072(+52 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3451 (+0) Alessandria, 1639 (+2) Asti, 885 (+3) Biella, 2739 (+21) Cuneo, 2569 (+0) Novara, 14.257 (+20) Torino,, 1023 (+4) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+0) provenienti da altre regioni.