Maltempo nel Vercellese: situazione critica

Numerose squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Vercelli e del distaccamento di Varallo Sesia sono state impegnate (e lo sono tuorra) per interventi dovuti al maltempo. In Valsesia si sono verificati molti allagamenti, tetti scoperchiati e soccorso a persone, mentre nella Bassa Vercellese, oltre agli interventi di allagamenti e taglio piante si sono avute numerose richieste di soccorso per ascensori bloccati a causa del black out avvenuto nella serata di venerdì 2 ottobre. Attualmente sono ancora in atto diversi interventi.Nel frattempo il casello autostradale di Borgo Vercelli è stato chiuso e la tangenziale per Novara. Il vicepresidente della Provinciale Pier Mauro Andorno dichiara: "La situazione all'alba di oggi è molto critica su tutta la rete stradale provinciale. Si stanno registrando livelli idrici mai visti negli ultimi 20 anni. La maggior parte della nostra rete viabile risulta chiusa o compromessa. Daremo aggiornamenti non appena sarà possibile".Il sindaco di Villata Franco Bullano comunica: "Al momento la città di Vercelli risulta irraggiungibile. I ponti per accedervi sono stati chiusi a causa dell'esondazione del fiume Sesia. E' tassativamente vietato raggiungere gli argini demaniali. E' stato attivato il centro operativo comunale al fine di monitorare la situazione ed eventuali comunicazioni di evacuazione verranno date tempestivamente alla popolazione".