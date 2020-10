Dora Baltea, a Saluggia portata fuori dal normale

La situazione della Dora Baltea a Saluggia, è sotto controllo. Il fiume è esondato in diversi punti nell’area golenale, allagando i campi a ridosso della strada provinciale SP3 che collega Saluggia con Torrazza Piemonte, senza registrare danni alle abitazioni. I volontari della Protezione Civile hanno seguito tutta la notte l’evolversi della situazione. “Il livello dell’acqua è cresciuto in pochissime ore – spiegano i volontari di Saluggia – e in pochissime ore è arrivata a 950 m3/secondo. Livelli di questa portata della Dora non si registravano da anni. Fortunatamente la situazione, nella mattinata di oggi, sembra essersi stabilizzata, anche alla luce degli ultimi rilevamenti delle stazioni di monitoraggio a Tavagnasco, dove i livelli di portata hanno avuto un leggero calo rispetto ai valori della notte”. Il livello di attenzione resta comunque alto, anche perché a Saluggia quando si parla di esondazione i ricordi vanno subito alle alluvioni del 1994 e del 2000 e al pericolo per i depositi nucleari Sogin e Avogadro, che si trovano proprio sulle rive della Dora