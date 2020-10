Coronavirus, 16 guariti nel Vercellese

Sedici pazienti guariti nelle ultime 24 ore: è il bilancio positivo evidenziato nel quotidiano bollettino della Regione Piemonte che tiene aggiornati sulla situazione Covid. Nel Vercellese non c'è stato nessun decesso e sono due i nuovi contagi.Complessivamente i ricoverati in terapia intensiva sono 13 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 216 (+2 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 3141.I tamponi diagnostici finora processati sono 744.159 di cui 410.291 risultati negativi.