Borgo Vercelli: 'Chiederemo un sostegno alla Regione'

"Sto andando ad illustrare la nostra situazione al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha dichiarato lo stato di calamità naturale". Il sindaco di Borgo Vercelliha detto questo poco fa mentre si recava a Vercelli per incontrare Cirio.-spiega-. Parecchie case sono state allagate, specie all'inizio del paese arrivando da Vercelli e quindi un po' di danni ci sono. I borghini stanno ripulendo le proprie abitazioni ma chiederò a Cirio un sostegno per i danni subiti.chi ha subito più danni ovviamente sono le cascine di quella zona".Sulla viabilità Demagistri aggiunge: "Le strade del paese non hanno subito particolari danni, l'acqua è passata senza lasciare sporcizia sul sedime, sono percorribili ma è difficile uscire dal paese perché la provinciale è interrotta e così pure la tangenziale.ma mi auguro anche di meno. Al momento chi vuole uscire dal paese verso Vercelli deve utilizzare l'autostrada".E conclude: "Dopo l'incontro con Cirio potrò aggiornare la situazione".