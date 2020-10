Arpa Piemonte: 'Piena del Sesia simile a quella del 1968'

“Tra il 2 e il 3 ottobre 2020 il Piemonte è stato interessato dacon particolare insistenza nelle zone dell’alta val Tanaro, biellese, vercellese e nel verbano”., “tali valori rappresentano a livello di stazione più del 50% della precipitazione media annuale”.“Le intense precipitazioni hanno generato sui corsi d’acqua del reticolo principale e secondario della ragione, onde di piena che,- prosegue Arpa - In generale gli incrementi di livello sono stati repentini e, anche nelle sezioni di chiusura di bacini estesi, il colmo si è raggiunto in 12 ore”.. “La piena è risultata abbondantemente superiore sia a quella del 2000 che del 1993 ed– sottolinea l'agenzia ambientale regionale - In particolare a Borgosesia si è superato di oltre 4 metri il livello di pericolo eAnche gli altri corsi d’acqua del bacino, nello specifico Cervo ed Elvo hanno superato il livello di pericolo di oltre mezzo metro”.Prosegue Arpa: “I processi determinatisi a seguito. La ricostruzione dei campi d’inondazione, dei processi e degli effetti associati alle piene che nei secoli hanno interessato il corso d’acqua e altri studi che hanno utilizzato l’analisi dei dati storici nella delimitazione delle aree a rischio di inondazione hanno permesso un primo veloce confronto dell’evento di piena appena occorso con quelli passati. I livelli idrometrici, rilevati dai segni lasciati sul piano campagna nella parte intravalliva del bacino da Varallo Sesia a Romagnano,come nel tratto da Quarona a Borgosesia dove la statale in sponda destra è stata quasi raggiunta dalle acque e sommersa in corrispondenza del ponte di Aranco”.Dai primi rilevamenti il livello delle acque in questo tratto “sembra essere maggiore di 1-2 metri rispetto alla piena del 1993, ruolo importante hanno avuto anche gli alberi sradicati e trasportati dalle acque che, ove presenti barriere longitudinali hanno creato dighe temporanee esaltando i livelli idrici. A Borgosesia regione Isola è stata allagata dalle acque del fiume tracimate nel canale a servizio della manifattura, allagando tutta la zona con battenti di 50 centimetri come nel 1968.rispetto al livello del fondoalveo del 1968”, conclude l'analisi di Arpa.