Piemonte: 10 milioni per i piani formativi delle piccole imprese

Fondimpresa,stanzia 10 milioni di euro per sostenere la presentazione di Piani formativi sul Conto Formazione per sostenere le micro e le piccole imprese aderenti.Le aziende interessate potranno presentare i piani"La misura riguarda progetti di formazione interaziendali ovvero con dipendenti impiegati in più imprese ed – eventualmente – anche in regioni diverse - spiegano i promotori - Il contributo aggiuntivo è riservato esclusivamente alle micro e piccole imprese.".Ciascun Piano formativopro-capite in una o più azioni formative.“Si tratta di una misura importante soprattutto se inquadrata nell’attuale contesto generale - dichiara Paolo Balistreri, presidente di Obr Piemonte, articolazione territoriale regionale di Fondimpresa –. Le imprese potranno delegare a Fondimpresa il pagamento del fornitore, con evidenti vantaggi anche in chiave di gestione della cassa e delle procedure amministrative”.“Abbiamo per le mani uno strumento innovativo, – aggiunge Il Presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto – ideato a sostegno della fase di ripresa delle imprese e del Paese in un periodo di emergenza sanitaria.in deroga e gli apprendisti per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal contratto.”