Prestavano denaro a un tasso del 2500%

Prestavano denaro con la copertura (inconsapevole) di una finanziaria, la Findomestic di Bra, e applicavano un tasso di usura fino al 2500%. La Guardia di Finanza di Torino ha arrestato 6 persone al termine di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti: i carmagnolesi Giacomo Lafleur e suo figlio Carlo, il torinese Osvaldo Laforè, Graziano Di Maio di Villafranca Piemonte, Nicolino Maccagnan di Moncalieri e una dipendente infedele della filiale FINDOMESTIC di Bra (CN), società estranea agli addebiti penali. Le accuse sono di associazione per delinquere dedita a usura, abusivismo finanziario, estorsione e truffa.L'associazione criminosa offriva prodotti finanziari a soggetti bisognosi di denaro: imprenditori, imprese edili, centri estetici, macellerie, pizzerie e anche casalinghe e disoccupati.Una volta ottenuta la somma dalla finanziaria, l’organizzazione rivelava la propria vera natura pretendendo dalla vittima, in contanti, il “compenso” per i propri “servizi”: venivano applicati tassi usurari fino al 2500% in più rispetto a quelli leciti per l’attività di intermediazione, con richieste di pagamenti fino al 60% del finanziamento, anche con estorsioni e minacce.In breve, dopo aver pagato gli usurai, alle vittime restava solo una modesta residua parte dei soldi, a fronte dell’onere di dover corrispondere le rate per l’intera cifra ottenuta dalla finanziaria. In due anni, sono stati richiesti prestiti per circa 400.000 euro per conto di una ventina di soggetti di fatto privi di ogni garanzia per l’estinzione del debito contratto.L'associazione, che aveva base a Carmagnola, operava a Torino, Ivrea, Moncalieri, Cuneo e Bra.