Motociclista finisce sotto il guardrail, in codice rosso all'ospedale

sulla, coinvolte una moto e un'auto.Intorno alle 8,45 di oggi, sabato 17 ottobre, una squadra della sede centrale del Comando Vigili del fuoco di Vercelli è intervenuta al chilometro 24 della Sp 230 per l'incidente stradaleI Vigili del fuoco in collaborazione con il personale del 118, già presente in loco, hanno provveduto al recupero e al primo trattamento sanitario delSuccessivamente è stato messo in sicurezza il luogo dello scontro. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli. Sul posto anche i carabinieri di Casanova Elvo per i rilievi.