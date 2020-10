Cirio: 'No a riduzioni di orario per i locali'

"Abbiamo chiesto di non penalizzare ulteriormente i locali con altre riduzioni di orario, mentre è fondamentale evitare gli assembramenti che si creano fuori dagli esercizi pubblici dopo la chiusura, altrimenti si vanifica il sacrificio che questa misura già comporta per il settore". Lo scrive il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio dopo il videocollegamento con i presidenti delle altre Regioni per discutere con il governo le prossime misure di contenimento. Si è parlato anche di scuola. "Abbiamo chiesto al governo di alleggerire - continua Cirio - il carico del trasporto locale attraverso il potenziamento della didattica a distanza, limitata però agli ultimi anni delle superiori"."Ilgoverno - conclude il presidente - ascolti la nostra vocefatta di prudenza, ma anche di buonsenso".