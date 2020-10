Arpa Piemonte: una app per rilevare il rumore ambientale

Da oggi, 19 ottobre, prende il via l’appuntamentoesperimento di scienza partecipata del Cnr, per misurare il rumore che dall’esterno entra nelle nostre case.Graziesarà possibile rilevare il rumore ambientale che raggiunge le nostre abitazioni, per valutare l’inquinamento acustico delle città.Le misurazionisul sito del progetto cnr.it/scienzasulbalcone. Per partecipare sarà necessario seguire le istruzioni presenti sul sito cnr.it/scienzasulbalcone ed effettuare le misurazioni dalla propria abitazione secondo le modalità indicate.“Attraverso la partecipazione collettiva,(che ha implicazioni anche sulla salute e l’ambiente), ma anche raccogliere una quantità di dati, altrimenti impossibile da ottenere, fondamentali ai fini della ricerca scientifica – spiegano i promotori - I dati raccolti consentiranno di tracciare una fotografia complessiva del rumore ambientale lungo tutta la penisola e le isole e, una volta analizzati,”.Le persone interessate, caratterizzati da differenti livelli di rumore percepito (accompagnati presumibilmente da diverse sensazioni di comfort sonoro: ad esempio, minore o maggiore fastidio). Soltanto le due misure estreme saranno però inviate: quella registrata nel momento di clima acustico più confortevole e quella ottenuta nel momento di clima acustico meno confortevole, scelti secondo il giudizio soggettivo dello sperimentatore.“Attraverso questa semplice esperienza, i partecipanti potranno prendere coscienza del proprio ambiente sonoro, acquisire conoscenze di base sul rumore ambientale e la sua misurazione, effettuare misure del livello di rumore con lo smartphone comprendendo i limiti dello strumento, ma anche le sue potenzialità.correlare il benessere percepito dai partecipanti con le misure inviate e raccogliere misure su tutto il territorio nazionale in modo rapido, efficiente ed economico”, concludono da Arpa Piemonte.